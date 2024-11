Zonawrestling.net - WWE: Bianca Belair si aggiudica il vantaggio nel WARGAMES grazie ad un aiuto particolare…

Leggi su Zonawrestling.net

Nella puntata di Raw andata in onda questa notte,, nel main event, ha affrontato la campionessa WWE, Nia Jax, in un match valevole ild’ingresso nelmatch di questo sabato, a Survivor Series.Il match in sé ha mostrato moltissimo equilibrio ed entrambe le superstar hanno cercato spesso la vittoria ma dopo aver lasciatofuori dal ring, vittima del conteggio dell’arbitro, Nia Jax è stata attaccata improvvisamente e in modo molto scaltro da Bayley che ha favorito il rientro sul ring della EST, guadagnandosi la vittoria con un 450 Splash.Nella stessa puntata, qualche segmento prima, la stessasi era mostrata poco fiduciosa verso chi potesse essere il quinto membro per il loromatch vista la forzata sostituzione dell’assente ed infortunata Jade Cargill.