Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2024 ore 17:45

DEL 26 NOVEMBREORE 17.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA VITINIA E MALAFEDE.SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E PRENESTINA.IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.RICORDIAMO CHE È IN VIGORE IN TUTTA LAL’OBBLIGO DI MONTARE PNEUMATICI INVERNALI O VIAGGIARE CON LE CATENE DA NEVE A BORDO. IL PROVVEDIMENTO SARÀ ATTIVO FINO AL 15 APRILE 2025. TUTTI I DETTAGLI SULLE TRATTE INTERESSATE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATABENE, ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA,DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral