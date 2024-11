Gaeta.it - Ryanair, con meno di 20€ viaggi in Europa: la novità della compagnia aerea è imperdibile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterfesteggia il record lanciando voli a 19,99 euro con destinazioni in tutta. Prenota subito!, lalow cost leader in, ha recentemente annunciato un piano operativo invernale per il 2024 che ha suscitato grande entusiasmo tra iatori e gli operatori turistici. L’iniziativa dinon si limita solo alla creazione di nuove rotte, ma rappresenta anche un appello al Governo italiano e alle autorità regionali per rimuovere l’addizionale municipale applicata agli aeroporti. Lasostiene che l’eliminazione di questa tassa potrebbe facilitare l’espansione delle offerte di voli e incentivare un incremento del turismo e dell’occupazione in tutta Italia.Le tariffe promozionali di, a partire da 19,99 euro, sono disponibili solo sul sito ufficialee sono soggette a disponibilità.