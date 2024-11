Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti e raccolta differenziata a Modena: ecco cosa cambia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 26 novembre 2024 – Al via le modifiche del sistema sulla. L’obiettivo è quello di creare una collaborazione con la cittadinanza per raggiungere la consapevolezza che differenziare bene è uno degli elementi per una città più salubre e sostenibile ambientalmente. Per centrare questi obiettivi ma, allo stesso tempo, consentire ai cittadini una maggiore comodità e facilità rispetto al conferimento di carta e plastica, il comune, confrontandosi con Hera, ha elaborato un piano complessivo che prevede alcune modifiche al sistema die un miglioramento della pulizia della città attraverso l'aumento della frequenza di tutte le attività di spazzamento – manuale, misto e meccanizzato –, della pulizia dei parchi, ladei mozziconi di sigaretta e il lavaggio dei portici oltre ad altri servizi che verranno potenziati.