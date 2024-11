Ilrestodelcarlino.it - Provincia, de Pascale lascia: "Otto anni di intenso lavoro"

Passaggio di consegne ieri intra Michele de, appena eletto presidente della Regione, che ha presentato la lettera di dimissioni da presidente della, e Valentina Palli, vicepresidente e sindaca di Russi. Sarà lei a sostituirlo fino all’elezione del nuovo presidente che avrà luogo entro 90 giorni da quando sono effettive le dimissioni. De, per l’occasione, ha ricordato alcuni degli interventi realizzati durante i suoi due mandati, con particolare riferimento alla viabilità e all’edilizia scolastica. "Il mio mandato da presidente della– ha spiegato – è stato segnato da una caratteristica, è stato il primo indi Ravenna senza l’elezione diretta dei cittadini. Questisono stati quindi segnati dall’idea di ritrovare un’identità di funzione per la, che ha perso la sua legittimazione popolare, ecco perché abbiamo cercato di colmare questa mancanza, cercando di amministrare in maniera collegiale, con gli altri sindaci e sindache del territorio".