NBA 2024 2025 | Towns e Anunoby trascinano i Knicks a Denver i Magic non si fermano

Ben nove le partite che si sono giocate nella notte italiana tra lunedì e martedì per la Regular Season NBA. A Est i Boston Celtics ritrovano Kristaps Porzingis dopo mesi e il lettone piazza subito 16 punti nel dominante successo per 126-94 sui Los Angeles Clippers. Ma vincono anche le inseguitrici: i New Yorkdopo un inizio di stagione un po’ stentato, stanno alzando le marce e aspazzano via i Nuggets con il punteggio di 118-45 con unda 40 punti e un Karl-Anthonyda 30 punti e 15 rimbalzi. Successo anche per gli Orlando, che nonostante i tanti infortuni riescono con la loro organizzazione difensiva a dare del filo da torcere a tutti: 84-95 la vittoria a domicilio sul campo degli Charlotte Hornets, a cui non basta un’altra prestazione super da 44 punti di LaMelo Ball.