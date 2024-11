Gaeta.it - Natale in famiglia per Giorgia Meloni e la madre: candele e tradizioni da Gaeta a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Il periodo natalizio è un momento importante per molte famiglie italiane e, in particolare, per Anna Paratore,di, attuale presidente del Consiglio, e di Arianna, responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia. Anna è impegnata attivamente nella preparazione delle festività, dedicando il suo tempo alla creazione die ghirlande natalizie da vendere nei mercatini. Fino al 6 gennaio, sarà presente al mercatino di, dove avrà l’opportunità di mettersi in mostra e condividere la sua passione con visitatori e clienti.La passione per l’artigianato natalizioDal suo laboratorio nel quartiere Garbatella, a, Anna Paratore ha costruito negli anni una vera e propria attività artigianale. Le sue, create a mano, sono tutte profumate e destinate a decorare e illuminare le festività.