Dilei.it - Naike Rivelli indossa la banana di Cattelan e bacia Ornella Muti al Torino Film Festival

Leggi su Dilei.it

Chesia ain compagnia della madreoramai lo sanno tutti: l’occasione pare essere la proiezione delRomanzo popolare, ma cosa c’è di strano? L’attrice, con l’esuberante temperamento che la contraddistingue, ha offerto un piccolo show in esclusiva ai fotografi presenti aled ora non si parla davvero d’altro. Specie perché l’insolita, vera protagonista dello spettacolo improvvisato è stata ladi.Ladi: cos’è?Lapiù cara al mondo – disponibile all’acquisto per la modica cifra di sei milioni e duecentomila euro – è attualmente l’argomento più cliccato in assoluto sul web. Trattasi di un’opera d’arte frutto della mente creativa di Maurizio, la quale avrebbe, appunto, come soggetto tale famigerataappiccicata sulla superficie del muro tramite del nastro adesivo e avente come titolo Comedian.