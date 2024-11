Ilgiorno.it - Milano in fiamme

La notte di rabbia che ha incendiato Corvetto era certamente organizzata, come hanno spiegato i sindacati di polizia, ma era anche spontanea. Come un rogo che, per divampare, non aspetta che una minuscola scintilla. La morte di Ramy Elgaml è stata la miccia. Stabilire se i carabinieri che lo inseguivano abbiano delle responsabilità nell’incidente in cui ha perso la vita è una faccenda lunga e complessa, un caso per la giustizia. Ma agli amici del ragazzo – e a chi non si è fatto scappare l’occasione per fare casino in centro – non servivano conferme: si sono armati a guerriglia, hanno appiccato incendi, distrutto automobili, minacciato passanti e lanciato bombe carta contro la polizia. Forse l’idea che hanno dell’autorità e delle forze dell’ordine non è lontana da quella dei giovani delle banlieue francesi – “Siamo protetti dagli sbirri, ma da loro a noi chi ci protegge?” diceva Vinz, nel film L’Odio – ma se è così, dobbiamo anche chiederci perché.