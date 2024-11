Maltempo Mattarella | se uomo altera equilibri natura presenta conto

Leggi su Ildenaro.it

Alessandria, 26 nov. (askanews) – “Siamo portati, istintivamente, a definire le calamità che sino come ‘li’. Quale senso va attribuito a questa espressione? Dare per scontato che le calamità debbano ripetersi e che accadono – e accadranno – comunque, a prescindere? Che, tutto sommato, è piuttosto vano opporvisi? E che il massimo che si possa fare, dunque, è tentare di attenuarne gli effetti? Oppure, che la, periodicamente,anche ildella costante propensione dell’a trascurare glidell’eco-sistema?”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, nel suo intervento al teatro Alessandrino per la commemorazione dell’alluvione del 1994. “‘Addomesticare’ l’ambiente è una prova, una sfida affascinante. Ma, se si intervienendo l’ordine ‘le’ del territorio, senza cautele – ha ammonito il Capo dello Stato – si va incontro a eventi imprevedibili.