Oasport.it - LIVE Inter-Lipsia 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: vittoria di misura per i nerazzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!22.55 Massima resa con il minimo sforzo, l’vince con un autogol contro unesageratamente ridimensionato. L’sale a 13 punti in classifica.94? Finisce la partita,1-0.92? Tutti dentro l’area di rigore dell’.90? Ci saranno quattro minuti di recupero.88? Tra poco la segnalazione del recupero.86? Thuram spazza un pallone pericoloso.84?che prova il tutto per tutto 4-2-4.82? Bisseck colpisce male dopo un corner.80? Dentro Gebel, fuori Geertruida nel.78? Ottima occasione per Nusa, presente Sommer.76? Dentro Arnautovic e Mkhitaryan al posto di Lautaro Martinez e Calhanoglu nell’.74?che si porta avanti con la forza dei giovani.