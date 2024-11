Ilgiorno.it - Legnano, ubriaco si allontana dal balcone per evitare i carabinieri ma precipita dal terzo piano

(Milano), 26 novembre 2024 – Quando isono arrivati sul posto hanno inizialmente pensato si potesse trattare di qualcosa di ben più grave, senza scartare neppure l’ipotesi di un tentato omicidio: a vicenda chiarita, invece, l’episodio è stato ricondotto a una caduta accidentale daldi un edificio e che, solo per un caso fortuito, il protagonista in evidente stato di ebbrezza ha pagato con la sola frattura del femore. L’episodio risale a domenica scorsa, 23 novembre, quando i militari sono stati chiamati a intervenire in un complesso condominiale in via Montenevoso 32 a: qui, secondo la prima chiamata ricevuta dal centralino dei, era in corso una festa fin troppo rumorosa, tanto che erano stati i due inquilini dello stesso appartamento al centro dell’improvvisato evento ad allertare i militari.