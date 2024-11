Inter andamento dei prestiti | Esposito jr continua a trascinare lo Spezia

Leggi su Inter-news.it

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Francesco Pioloin Serie B.RIEPILOGO– Francesco Piosi conferma il migliore dell’tra quelli attualmente in prestito in altre realtà. L’attaccante classe 2005lo, e lo fa con un gol – il settimo della sua stagione – e un assist nel 3-0 al Sudtirol. Tre gol consecutivi die altrettante vittorie dei liguri, che ora sono secondi in classifica in Serie B. Il fratello d’arte conferma così nel migliore dei modi l’endorsement ricevuto dal Commissario Tecnico dell’Italia Luciano Spalletti. Ottima prestazione anche per Alessandro Fontanarosa, sempre più titolare nella retroguardia della Reggiana (che pareggia 1-1 nel derby regionale col Cesena).