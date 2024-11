Lanazione.it - "Il pari sarebbe stato più giusto. Non molliamo"

Leggi su Lanazione.it

"Rimane un po’ di rammarico. Con un pizzico di cattiveria sportiva in più davanti alla porta avremmo potuto anche portare a casa un buon pareggio. Abbiamo giocato allacol Prato, ma purtroppo alla fine gli episodi hanno indirizzato la partita in favore dei biancazzurri". C’è un pizzico di amarezza nel quartier generale della Zenith Prato dopo il derby cittadino perso di misura al Lungobisenzio, almeno a sentire le riflessioni a mente fredda del vice presidente Enrico Cammelli. La gara, in effetti, avrebbe potuto tranquillamente chiudersi con un pareggio, per quanto visto in campo, anche se il Prato ha avuto il merito di essere più cinico e di capitalizzare meglio degli avversari le poche (nel complesso) occasioni viste. "Inutile negare che sono due squadre costruite per fare campionati molto diversi.