Giornata internazionale contro la violenza sulle donne | l’impegno dei Carabinieri nella lotta

Facebook WhatsAppTwitter Laper l’eliminazione dellarappresenta un momento cruciale di sensibilizzazione. In questo contesto, idi Ascoli Piceno ribadiscono la loro dedizione nel supportare levittime di. In particolare, il comando provinciale lancia un appello affinché le vittime si rivolgano alle istituzioni e denuncino gli abusi subiti, contattando anche il numero d’emergenza 112 per segnalare situazioni di pericolo. Questa è una questione che richiede una risposta ferma e senza compromessi, da parte dell’intera comunità.Il supporto attivo delle forze dell’ordineIl Comando Provinciale deidi Ascoli Piceno, con 23 stazioni distribuite sul territorio, ha stabilito alcuni principi fondamentali nell’interazione con leche subiscono violenze.