Amica.it - Felipe e Letizia di Spagna: gli attesi e discussi ritratti firmati Annie Leibovitz

Ne avevamo già parlato a settembre. Quando, su varie testate internazionali, erano iniziati a circolare dubbi sulla reale esistenza delle fotografie scattate da, lo scorso febbraio, a ree alla regina. Un servizio fotografico patrocinato dal Banco de España – la Banca di– in occasione dei dieci anni di regno del sovrano, salito sul trono nel 2014. E di cui, sette mesi dopo, non c’era ancora traccia.Il magazine spagnolo Vanitatis, curioso sulla sorte degli scatti, aveva persino contattato l’istituzione bancaria per chiedere delucidazioni sull’argomento. «Per il momento non ci sono novità», avevano risposto. Esattamente come da Palazzo reale, dove avevano specificato: «Non è una nostra questione».