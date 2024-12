Agi.it - Chip cerebrali per permettere ai paraplegici di muoversi. Al via i test di Neuralink

AGI -, la società di neurotecnologie fondata nel 2016 dal magnate Elon Musk, ha annunciato di aver ricevuto dalle autorità Usa l'autorizzazione aare una tecnologia che consente alle persone paraplegiche di controllare un braccio robotico con il pensiero. "Questo è un primo passo importante verso il recupero non solo della libertà digitale, ma anche della libertà fisica", ha affermato l'azienda in una nota. Lo scorso 29 gennaio, la società aveva annunciato di aver impiantato il suo primocerebrale in un essere umano, nove mesi dopo il via libera della Food and Drug Administration all'inizio degli esperimenti su esseri umani. Solo una settimana faha ricevuto l'autorizzazione a lanciare la prima sperimentazione dei suoi impiantiin Canada. Ilè stato aperto a persone con tetraplegia causata da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da lesioni del midollo spinale cervicale.