Cityrumors.it - Caos Cinquestelle, Grillo blocca tutto (e può) Conte rischia

Leggi su Cityrumors.it

Il fondatore si mette in mezzo esta quanto avvenuto nella Costituente,non ci sta: “Si rimangia la regola dell’uno vale uno”Il Movimento Cinque Stelle non riesce proprio a voltare pagina. Più si sforza per farlo, più riceve una forza contraria, come una resistenza interna che non si arrende all’evidenza, ovvero al fatto che chi gridava “vaffa” tanti anni fa ora si è evoluto e vorrebbe qualcosa di diverso.(e può)(Ansa Foto) Citiryumors.itPer mesi Giuseppeha invocato il cambiamento, una direzione diversa nella quale il Movimento doveva andare e quando ci è riuscito e pensava di aver imboccato la strada giusta ecco che arriva un altro stop, quello più atteso, visto il silenzio di questi giorni dopo il voto al Palazzo dei Congressi di Roma.