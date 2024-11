Bologna, un infermiere su due rinuncia al posto di lavoro perché non trova un alloggio in città

Leggi su Open.online

Unsu due tra quelli in graduatoriaall’incarico anon riesce are unin. È questo il risultato del sondaggio condotto a livello metropolitano dalla Cisl. In 1.800 hanno ris, come riporta Repubblica, tra i lavoratori dell’Ausl del capoluogo, dell’ospedale Sant’Orsola, del Rizzoli e tra i privati. Carichi diopprimenti, insoddisfazione e crisi abitativa le principali problematiche emerse che però hanno un impatto concreto sulla realtà locale: le aziende sanitarie non riescono a coprire il turnover. La denuncia del segretario della Cisl Fp«La sofferenza principale è legata ai carichi di», spiega il segretario della Cisl Fp Stefano Franceschelli. «Noi siamo dentro a un paradosso: le aziende sanitarie locali cercano di coprire il turnover, ma dalle graduatorie a disposizione non hanno personale sufficiente per coprire il saldo», continua Franceschelli.