Bergamonews.it - Atalanta, a Berna è un match point qualificazione. E l’obiettivo ottavi diretti è alla portata

Leggi su Bergamonews.it

(Svizzera).dichiarato dell’per questa avventura nella nuovissima Champions League a girone unico era quello di entrare tra le prime 24 e qualificarsi almeno per lo spareggio per accedere agli. Poi però c’è il campo, c’è la progressione di una stagione che a fine novembre, vede la Dea bazzicare nei piani altissimi della classifica di Serie A ed essere a ridosso di quelle che sono le prime posizioni nella massima competizione europea, essendo al nono posto con 8 punti dopo 4 partite.La trasferta contro lo Young Boys (calcio di inizio martedì 26 novembre alle ore 21:00) rappresenta un primoper assicurarsi un posto nei primi due terzi della graduatoria e andare almeno allo spareggio, ma allo stesso tempo è anche una grande occasione per provare ad avvicinarsi alle prime otto posizioni, quelle che valgono direttamente glidi finale — in cui, eventualmente, si potrà giocare anche ildi ritorno in casa.