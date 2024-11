Arturo Stàlteri | uscito ‘The Snow is Dancing’

Leggi su Funweek.it

S’intitola TheIs Dancing il nuovo album del musicistail 22 novembre per The Saifam Records. Un vero e proprio omaggio alla neve, alla sua leggerezza e purezza. Ispirato dall’omonima composizione di Claude Debussy, il pianista romano all’interno di questa opera guida gli ascoltatori in un viaggio sonoro diafano e incantato, in cui il pianoforte diventa un diario che cattura emozioni sottili e momenti di meraviglia: Ho sempre amato la neve. Una impalpabile coperta bianca che sembra cancellare ogni imperfezione, spiega. Quando nevica, per me è come se tutto si fermasse. il tempo è solo un ricordo, e le ansie legate all’esistenza diventano impotenti. Inoltre, la neve per me è collegata al periodo Natalizio, che vivo da sempre con entusiasmo. Tra gli 8 brani inediti ecco Thes of Caradhras, diviso in due parti, che rende omaggio alla trilogia de Il Signore degli Anelli, una passione di lunga data di