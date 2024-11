Unlimitednews.it - Ambra Angiolini con Animenta e Danone per una campagna contro i Dca

MILANO (ITALPRESS) – Una tavola imbandita sotto la quale si nasconde una ragazza rannicchiata e sofferente. Il cibo sembra quasi schiacciarla, ma il problema, in realtà, è altrove. In un posto dentro di lei, nel cuore o nella testa, dove rimbombano pensieri complessi da affrontare: avere paura della vita, di essere inadeguati, di non farcela.“Non è nel cibo il mio disturbo alimentare” è il titolo delladi sensibilizzazione presentata presso il Cinema Anteo di Milano davanti a una fitta platea di giornalisti, scolaresche, medici e genitori di pazienti DCA. Fortemente voluta da, che ha ideato e curato la regia dello spot proiettato in anteprima, e realizzata in collaborazione cone con il contributo diItalia con il brand Nutricia Fortini, lamira a sensibilizzare le persone a comprendere che i DCA non vanno cercati a tavola, non vanno curati a tavola, perchè non sono sicuramente solo questione di cibo.