ACI sfruttata per una campagna phishing | attenzione a questa e-mail

Una nuova truffa via esta circolando, sfruttando il nome dell’Automobile Club d’Italia (ACI). I truffatori promettono un “Car Emergency Kit” gratuito, chiedendo agli utenti di partecipare a un sondaggio. Dietroofferta allettante si nasconde un tentativo divolto a sottrarre dati personali e, in alcuni casi, denaro.Come funziona la truffa che coinvolge ACIGli utenti ricevono un’eapparentemente ufficiale, con un link che rimanda a una pagina fraudolenta simile al sito dell’ACI. Qui viene richiesto di rispondere a domande e fornire informazioni personali. Questo permette ai truffatori di accedere a dati sensibili.Ecco cosa dice la: “Siamo lieti di premiarti con un Car Emergency Kit, un pacchetto essenziale per la tua sicurezza sulla strada”.Come proteggersi dalla truffaEcco alcuni consigli per evitare di cadere intrappola:Verifica il mittente: Controlla sempre l’indirizzo ee assicurati che provenga da fonti ufficiali.