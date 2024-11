Ilfoglio.it - A una settimana dalle regionali, cresce il Pd e cala (poco) FdI. Il sondaggio

Effetto? A unadalla vittoria di Michele De Pascale in Emilia Romagna e di Stefania Proietti in Umbria,il Pd eFratelli d'Italia. Secondo gli ultimi sondaggi Swg per La7, il partito di Elly Schlein guadagna mezzo punto percentuale e raggiunge il 22,6 per cento. Il partito della premier invece scende, anche se di pochissimo (meno 0,3 per cento) e va al 29,4 per cento. I litigi in casa Cinque stelle irritano l'elettorato e fermano il M5s all’11,2 per cento, mentre Forza Italia è stabile all’8,9 per cento. Subito dopo c'è la Lega che scende dello 0,3 per cento e tocca quota 8,3, mentre Verdi e Sinistra perdono uno 0,1 per cento e arrivano al 6,8 per cento. Nel fu Terzo polo, è testa a testa tra Azione (chedello 0,2 per cento) al 2,7 per cento e Italia Viva al 2,6 per cento (più 0,1).