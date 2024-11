Violenza sulle donne, finché saranno considerate "oggetti" o "di proprietà" non c'è via d'uscita

Leggi su Ilfaroonline.it

Lanon accenna a diminuire. Nonostante strumenti legislativi come il Codice Rosso, i femminicidi continuano a funestare le cronache, rendendo evidente che non si tratta solo di un problema giudiziario, ma soprattutto culturale. Dietro ogni atto violento, c’è una visione distorta della donna, percepita non come persona autonoma e libera, ma come oggetto a disposizione, unadi cui si può abusare o sbarazzarsi.Questo terreno fertile per la sopraffazione si coltiva nei contesti quotidiani, dove il rispetto per l’altro fatica a radicarsi. È evidente che non basta reprimere i comportamenti violenti: occorre lavorare sull’origine del problema, educando fin da giovani al valore della persona umana. Non è retorica: è l’unica strada per un cambiamento reale.Il Codice Rosso, nato con l’intento di accelerare i procedimenti giudiziari e le misure protettive per le vittime, si è rivelato insufficiente.