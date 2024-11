Bergamonews.it - Violenza di genere: in un libro le testimonianze di sedici donne

Bergamo. Sarà un racconto a più voci, quelle didiverse per età ed esperienze, accomunate però dall’avere subito molestie, abusi o violenze per mano di uomini, compagni, amici di famiglia, conoscenti o superiori sul luogo di lavoro. Le lorosono racchiuse nel, “Cosa vuoi che sia” (Battello stampatore, 2024), che sarà presentato giovedì 28 novembre in CGIL a Bergamo, nella settimana segnata dalla Giornata per l’eliminazione dellacontro le.L’appuntamento è per le ore 18.30 nella sala Lama della sede di via Garibaldi 3. La curatrice delSilvia Polo sarà in dialogo con Annalisa Colombo, segretaria provinciale della Camera del Lavoro e parte del Coordinamentodella CGIL di Bergamo, e con Sara Modora dell’Associazione Aiuto Donna. Durante l’incontro, l’attrice Viviana Magoni proporrà alcune letture tratte dal volume.