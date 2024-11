Gaeta.it - Vigili del fuoco in azione a Guardiaregia: salvato un cane di razza segugio da una forra

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattinata odierna, ideldi Campobasso hanno condotto con successo una difficile operdi recupero di unda caccia, un, rimasto intrappolato in unaprofonda circa 90 metri nel comune di, situato sui monti del Matese. La tempestività e l’efficacia dell’intervento sono state rese possibili grazie all’utilizzo di un radiocollare che ha permesso di localizzare il, in buone condizioni di salute, nonostante la difficoltà del terreno.La missione di salvataggio e le difficoltà del terrenoLa zona in cui si è svolto l’incidente è comunemente nota come “montagna spaccata”, un’area caratterizzata da conformazioni geologiche complesse e paesaggi impervi, non distante dal centro abitato di. L’intervento è stato subito coordinato, con una squadra del gruppo Speleo-Alpino-Fluviale impegnata nel recupero dell’animale.