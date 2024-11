Leggioggi.it - Sanità, le nuove cure garantite dal SSN (gratis e con ticket) dal 30 dicembre 2024

Leggi su Leggioggi.it

Raggiunta l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni sul nuovo decreto ministeriale che, di concerto con il MEF, modifica il DM 23 giugno 2023, cosiddetto Decreto Tariffe, che introduce indal sistema sanitario nazionale. Il provvedimento, in vigore dal prossimo 30, aggiorna dopo 28 anni il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e, a distanza di 25 anni, quello dell’assistenza protesica, fermi rispettivamente al 1996 e al 1999.Rispetto al Decreto del 2023, rende noto il Ministero della salute, vengono aggiornate 1.113 tariffe associate alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica sulle 3.171 che compongono il nomenclatore (corrispondenti al 35% del totale).L’adozione del nuovo nomenclatore, si legge nel comunicato stampa ministeriale, rispetto a quello dell’anno precedente, avrà un impatto di 147,3 milioni di euro per la finanza pubblica che si tradurrà in “rimborsi più congrui riconosciuti a tutti gli operatori, pubblici e privati”.