Marco Mengoni spoilera il nuovo singolo a Maria De Filippi, Antonella Clerici e Matteo Berrettini: inedita operazione marketing a sorpresa in televisione

Tutto ha avuto inizio domenica scorsa quando, durante la puntata di “Amici diDe”, sono partite le note di un brano inedito durante una coreografia. Ma la voce disi è subito rinosciuta e non è passata inosservata ai fan più stretti del cantante.Non si sa ancora nulla del titolo, presumibilmente potrebbe essere “Tutto all’aria” perché ricorre nei versi che si sono ascoltati durante la puntata del talent di Canale 5. “Questo tempo a me non mi sorprende – recita il brano che uscirà a breve e con quasi certezza questo venerdì su tutte le piattaforme -. Fermo tra la gente che poi non si pente, dovrei prendermi spazi perdermi in viaggi, meglio stare muti e far finta di niente“.Mi sembra di riconoscere la voce ???? #Amici24 pic.twitter.com/ZRmsbRtMzR— Andrea Conti ?? (@IlContiAndrea) November 24, 2024E ancora: “Soli come olive dentro al Martini, parlo una lingua che tu non capivi.