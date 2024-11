Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese rimette in piedi la posizione, il tempo stringe per entrambi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:56 UFFICIALE: per la prima voltaè sotto ildi riflessione a disdi, che ha 32’52” contro unche va per i 32? dell’indiano. E laha subito un ribaltamento, adesso è il Bianco a dover subire la pressione del Nero con la calata di Cavallo e Donna su b2 e c4.12:55 Dato particolare rilasciato dalla FIDE:è rimasto allaera l’85% deltutto.12:54 20. Tac1 Dc4,scende con la Donna e questo era inevitabile. La scelta didi sviluppare la Torre in a1 è uno dei potenziali momenti critici, ad altollo si conosce bene quanto sia difficile dover scegliere l’una o l’altra Torre in precisi momenti della partita.12:51 Ricordate l’enorme vantaggio didisu? Bene: se n’è praticamente andato.