Libere e indipendenti | i percorsi di inserimento lavorativo di Aiuto Donna

Il 33% delle donne che si rivolgono adè in cerca di lavoro. A partire da questo dato, l’ente, che dal 1999 opera a Bergamo e provincia per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne, ha costruito ‘diper liberarsi dalla violenza‘, un progetto che ha il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca.Il lavoro è una risorsa fondamentale per avviare il proprio percorso di emancipazione: iniziando a pensare sé stessa come lavoratrice, si avvia nellaun processo di riconoscimento delle proprie capacità di indipendenza, di scelta, di valutazione delle proprie competenze, capacità sottovalutate e criticate in anni di maltrattamento.L’iniziativa del Centro antiviolenza si è rivolta a cinque donne (una italiana e quattro straniere, tutte adulte con figli) e ha consentito l’attivazione di sette tra borse lavoro e tirocini, al momento conclusi.