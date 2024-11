Bollicinevip.com - Le esclusive novità natalizie 2024 di Sperlari e Paluani

Leggi su Bollicinevip.com

LediScopri come rendere speciale il Natale con le proposte firmate. Dalle dolci stecche di torrone alle golose specialità lievitate, ogni prodotto è realizzato con cura e attenzione, unendo tradizione e modernità.: il Torrone SottileTorronepresenta un’autentica rivoluzione con il Torrone Sottile, una nuova interpretazione del classico torrone. Si tratta di stecche friabili e golose, perfette da spezzare e gustare in ogni momento. Il prodotto, ideale anche per i più giovani, è disponibile in tre varianti:Granella di mandorla, per chi ama i sapori tradizionali.Ricoperto al caramello salato, per i palati più golosi.Ricoperto al cioccolato, per chi cerca un gusto deciso e intenso.