La settimana si apre con cieli nuvolosi e qualche pioggia

La debole espansione dell’anticiclone africano all’Europa meridionale non impedirà l’afflusso anche sulla nostra regione di correnti umide che precedono l’arrivo nella notte di una perturbazione collegata alla profonda depressione sul nord Europa.Il transito del fronte porterà deboli piogge anche nella giornata di domani, mentre da mercoledì assisteremo agiorno in prevalenza asciutto, dove però non mancheranno un po’ di nuvole enebbia in pianura.Le temperature subiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente condizionate dal livello di copertura nuvolosa, mentre un calo termico più significativo potrebbe avvenire nel prossimo fine.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.