La Formula 1 si allarga: dal 2026 ci sarà anche la General Motors/Cadillac

Adesso è ufficiale: a partire dalentrerà a far parte della1. La, per intenderci,l’undicesimo team del Circus. A comunicarlo ufficialmente è la stessa1 che in un comunicato ha scritto:“La1 ha mantenuto un dialogo cone i suoi partner di TWG Global sulla fattibilità di un ingresso dopo la valutazione commerciale e la decisione presa dalla1 nel gennaio 2024. Nel corso di quest’anno, le due aziende hanno raggiunto importanti tappe operative e hanno chiarito il loro impegno a dare il marchio GM/all’undicesimo team, e che GM entrerà come fornitore di motori in un secondo momento. La1 è quindi lieta di andare avanti con questo processo di candidatura e fornirà ulteriori aggiornamenti a tempo debito“.