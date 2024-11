Linkiesta.it - La destra filorussa di C?lin Georgescu andrà al ballottaggio in Romania

In, dopo lo spoglio di oltre il 90 per cento delle schede votate per le elezioni presidenziali, risulta in testa il candidato di estremae filorusso, C?lin, al momento avanti di un paio di punti rispetto al premier socialdemocratico e filoeuropeista Marcel Ciolacu., che si è presentato come indipendente, si attesta a poco più del 22 per cento dei consensi, rispetto a circa il 20 per cento di Ciolacu. Terza Elena Lasconi, giornalista e sindaca, leader del partito di centroUsr, che ottiene intorno al 17 per cento, mentre solo quarto è George Simion, l’altro candidato dellaestrema, poco sotto il 15 per cento, che era il candidato favorito per andare alcon Ciolacu.Aldell’8 dicembre quindi, se questa situazione verrà conferma nei risultati finali, si affronteranno Ciolacu e, quest’ultimo vicino a posizioni antisemite e contrarie al proseguimento degli aiuti militari all’Ucraina.