Incidente mortale sull’Aurelia 80enne travolta da un’auto in corsa

Si allunga la striscia di sangue delle vittime della strada: l’ultima è purtroppo Maria Giuseppina Berardi, 80 anni, morta dopo essere stata investita sulla via Aurelia a Santa Marinella, litorale Nord di Roma verso le 19:30 di ieri, domenica 24 novembre.Le dinamiche del drammaticoIn base alla ricostruzione fatta finora, il tragico impatto si è verificato lungo l’Aurelia, nel tratto compreso tra via dei Fiori e via dei Tulipani a Santa Marinella. Dopo la segnalazione dell’si sono precipitati sul posto i soccorritori dell’1-1-8, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della donna. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Al momento, non è stato però possibile ricostruire ancora l’esatta dinamica dell’