Il panificatore diventato chef che vuole cambiare la cucina dei wine bar romani: da Avanvera arriva Tommaso Carabelli

Stesso locale, nuova visione. È il cambiamento che ha deciso di apportare al suo interno, l’enoteca aperta oltre un anno fa a Roma, in zona Appia, dagliSarah Cicolini e Mattia Bazzurri, volto e mani di Santo Palato. Di quel ristorante,doveva rappresentare lo spin-off o, su loro stessa ammissione, «il figlio» che però in quanto tale doveva per forza differenziarsi dal suo avamposto costruendo «una sua identità precisa, distinta e unica». Con l’arrivo dellosembra averla trovata, recidendo col suo passato e diventando unbar slegato dalla trattoria di Piazza Tarquinia. Il nuovo menu, più agile rispetto a quello passato, è la sintesi delle esperienze di, che prima di diventare cuoco ha imparato a fare il pane da uno dei maestri della panificazione moderna, Davide Longoni.