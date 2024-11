Femminicidio Giulia Cecchettin il pm chiede l’ergastolo per Filippo Turetta

Leggi su Dayitalianews.com

Nel giorno in cui si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, oggi 25 novembre, il pm Andrea Petroni ha chiestoper, assassino reo confesso di.La requisitoria del pm Andrea Petroni, pronta la richiesta di ergastolo perIl pm Petroni nella sua requisitoria ha letto le chat tra la, che stava iniziando ad esercitare una pressione psicologica sempre più forte nei confronti dell’ex. Lo stessoavrebbe chiesto adi rallentare negli studi, così da potersi laureare insieme, sviluppando nei suoi confronti una sorta di malsana gelosia. In una chat con un’amicale avrebbe rivelato i messaggi inquietanti che le avrebbe inviato, di cui iniziava ad avere paura.Il pm ha poi detto che gli atti persecutori, messi in atto davero, erano iniziati addirittura un anno prima del delitto.