Disastro aereo a Vilnius | la polizia lituana non esclude il terrorismo tra le cause dello schianto video

Ildell’che si è schiantato su un palazzo ain Lituania, potrebbe essere frutto delsecondo le notizie consegnate dalla. L’cargo della Dhl si è schiantato su un edificio e attualmente il bilancio delle vittime nell’equipaggio è di un morto, due feriti e un disperso stando a quanto riportato dal Tgcom 24. Il pilota dell’è stato estratto dall’abitacolo dai soccorsi giunto sul posto e portato in ospedale. Il capo del servizio di soccorso lituano, Renatas Pozela ha spiegato che l’edificio in cui vivevano tre famiglie, per un totale di 12 persone, è stato evacuato, ma tra di loro non si registrano morti e feriti. Le fonti reperibili, indicano che l’incendio causato dall’è stato circoscritto.Ile le informazioni sul casoIl velivolo era decollato dalla città tedesca di Lipsia, con destinazione a: l’aeroplano si è schiantato a Liepkalnis, zona interna della capitale