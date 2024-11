Coppa Davis 2024 Pietrangeli | Bella emozione ma non è che abbiano battuto chissà quale avversario

Leggi su Sportface.it

Nicolaha rilasciato un’intervista a ‘Il Messaggero‘ per commentare lavinta dall’Italia: “E’ stata una, però non è che. Mi aspettavo un percorso diverso dagli Stati Uniti. Quando sai già di partire con un punto di vantaggio, perché possiamo serenamente affermare questo, allora giochi con più tranquillità – ha aggiunto in merito alla presenza di Jannik Sinner – Le due partite di Berrettini sono state bruttissime ma bellissime per il risultato, che poi è quello che conta“.Aè stato poi chiesto se sia più forte questa Italiache ha vinto duedi fila o la sua che raggiunse 4 finali in 5 anni ma con un solo trionfo: “Non mi faccia domande cattive. Sono due squadre diverse, entrambe forti.