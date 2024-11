Gaeta.it - Caivano: la richiesta di dignità per Fortuna, vittima di un tragico omicidio

Facebook WhatsAppTwitter Il caso diLoffredo, una bambina di soli sei anni abusata e uccisa nel 2014 a, torna a far parlare di sé a dieci anni dal drammatico evento. Nonostante la condanna del suo assassino, la famiglia della piccola chiede giustizia epost mortem. La madre, Mimma Guardato, esprime il proprio dolore e la propria indignazione per la mancanza di un luogo di sepoltura adeguato, evidenziando l’importanza del rispetto non solo in vita, ma anche nel ricordo. Il desiderio di una commemorazione dignitosa perè un tema caldo all’interno della comunità locale e mette in luce la necessità di affrontare il tema della violenza su minori e donne con serietà.Ildelitto diLoffredoLa vita diLoffredo si è spezzata in modo orribile il 24 giugno 2014, quando la piccola fudi un terribile crimine.