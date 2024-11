Bergamonews.it - Bergamo si rivedono i calendari di Mussolini, il Pd: “Commercianti, non vendeteli”

. Con l’arrivo del nuovo anno, nelle edicole tornano i consueti. “Purtroppo, anche quest’anno dobbiamo assistere con sgomento alla vendita di prodotti che ritraggono immagini e frasi del dittatore del ventennio fascista. Come Partito Democratico della Città di– si legge in una nota – esprimiamo la nostra più profonda indignazione”.“Non si tratta di storia – secondo il Pd – ma di propaganda fascista, mascherata dietro l’apparente innocuità della dicitura ‘o storico’. Di storico, in questi oggetti, non c’è nulla. Si tratta piuttosto di strumenti che alimentano una narrazione nostalgica e ingannevole di un regime che ha oppresso diritti e libertà, perseguitato minoranze e seminato odio”, dichiara il segretario cittadino Alessandro De Bernardis, aggiungendo che “il fascismo non è né folklore né tradizione: è stato uno dei periodi più bui e vergognosi della nostra storia.