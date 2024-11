Battipaglia ennesima tragedia sul lavoro | operaio schiacciato da un mezzo in una cava

Leggi su Dayitalianews.com

Travolto da un, che non gli ha lasciato scampo. E’ l’orribile morte di un32enne. L’sulè avvenuta, questa volta, a, in provincia di Salerno.La vittima stava lavorando all’interno di unadi estrazione di pietrisco. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Indagano i carabinieri, con il supporto del personale dell’Asl di Salerno, per verificare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza. Sempre più inquietanti i dati sugli incidenti sul. Nel 2022 nell’Unione Europea sono stati 3.286 gli incidenti, connessi al, che si sono rivelati fatali e che rappresentano lo 0.1% di tutti gli incidenti. Ci sono state 61 vittime in meno che nel 2021 e 122 in meno che nel 2013. Un’informazione che giunge dalla Collezione europea dei dati e delle statistiche rilasciata da Eurostat lo scorso 19 novembre.