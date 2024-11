Amica.it - Arriva la Party collection firmata da Kate Moss per Zara. Per realizzarla? La top ha aperto l'armadio

La capsule collcetion diper le Feste 2024 mette insieme due colonne portanti della moda: disegnata in coppia da + e dalla celebre stylist Katy England. Dopo la collezione di Stefano Pilati con protagonista Gisele Bündchen dello scorso ottobre, il colosso spagnolo si lancia in una nuova collaborazione dedicata al Natale e al Capodanno. La nuovacapsuledalla super toponline e nei negozi in 30 novembre.Si ispira a capi provenienti direttamente dall’archivio personale della modella che di feste se ne intende. Un po’ disco, un po’ rock’n’roll: si va dagli abiti tagliati a laser alle stampe leopardate, dalle silhouette vintage Anni 30 ai mini dress asimmetrici.