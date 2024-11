Lapresse.it - Ancora guai per Kanye West, una modella lo accusa di violenza sessuale

Il rapper precedentemente conosciuto come, èto diin una causa legale che sostiene che abbia strangolato unasul set di un video musicale nel 2010 e le abbia messo le dita in bocca in quello che la denuncia definisce “soffocamento pornografico“. La notizia è stata riportata da Nbc due giorni fa.L’abuso si sarebbe verificato al Chelsea Hotel di New York City, secondo una causa federale presentata venerdì presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York. Adrlo è laJenifer An, che era un’attrice di sfondo per il video musicale di un altro musicista in cui Ye () aveva un ruolo da ospite. Secondo quanto riportato nella denuncia, qualche ora dopo l’inizio delle riprese del video, Ye è arrivato e “ha preso il controllo della produzione e del team di produzione”.