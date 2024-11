Secoloditalia.it - Sinner e Berrettini ci regalano la Coppa Davis, il tennis è sempre più azzurro. Meloni: orgogliosi di voi

Mentre sugli spalti dell’impianto di Malaga i tifosi italiani cantano “Il cielo èpiù blu” di Rino Gaetano, Janniknon ha ancora smesso di abbracciare Matteoe gli altri compagni di squadra, alla fine del match decisivo che ha consegnato per la seconda volta consecutiva laagli azzurri. A pochi giorni della vittoria dellete azzurre, la conferma che, per parafrasare la canzone di Rino Gaetano, “Ilpiù”.Una rivoluzione copernicana in uno sport dove l’unica, fino all’anno scorso, risaliva a quella di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zingarelli, nel 1976 nell’anno della vittoria finale in Cile. Oggi proprio Panatta ha commentato dai microfoni della Rai il trionfoin, un evento capace di polarizzare l’attenzione e la passione degli italiani come non capitava da anni.