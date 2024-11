Rogo deposito a Brindisi allerta Pm10

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.13 In corso da oltre 48 ore le operazioni di spegnimento deldivampato anella zona industriale in undi un'azienda di demolizioni. L'incendio di rifiuti speciali,tra olii esausti e pezzi di automobili,interessa un'area di oltre due ettari. Valori superiori alla media delle polveri sottili."Mascherine ffp2, porte e finestre chiuse e non utilizzo dei condizionatori d'aria in aziende a case",avverte un'ordinanza del sindaco che vale per la zona industriale e tre quartieri della città pugliese.