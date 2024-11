Anteprima24.it - Raid in un’abitazione nell’Alto Sannio: rubati monili in oro

Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in abitazione nella serata di ieri a Circello in via Senatore Cristoforo Ricci. I malviventi approfittando dell'assenza dei proprietari dopo aver rotto una porta finestra dell'abitazione hanno rovistato all'interno rubando bigiotteria e oro dal valore in corso di quantificazione. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Baselice che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.