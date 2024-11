Gaeta.it - Quattro escursionisti bloccati sul Monte Cusna: operazioni di soccorso in corso

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di grande attenzione si è registrato sull’Appennino Reggiano, dove, tre dei quali hanno 19 anni e uno 21, sono stati trovati in difficoltà a circa 1.900 metri di altitudine, nei pressi del. Questa zona, nota come ‘Febbio 2000‘, è rinomata per gli sport invernali e ospita vari impianti di risalita. Mentre si trovavano nella zona, il gruppo ha dato l’allerta a seguito di una bufera di neve e vento che ha colto di sorpresa i giovani. Sprovvisti di ramponi, isono stati costretti a combattere contro condizioni climatiche avverse che hanno reso il terreno e la vegetazione coperti da ghiaccio, formando il pericoloso ‘verglas‘.Intervento delalpino e dei vigili del fuocoSin dalle prime ore dell’emergenza, ilAlpino dell’Emilia-Romagna ha avviato ledi salvataggio.