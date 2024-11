Napolipiu.com - “Non possiamo sbagliare”: ADL e Conte portano la squadra in ritiro. Il retroscena!

Il presidente anticipa il rientro dagli Stati Uniti per il big match contro la Roma. Lasi ritrova a Pozzuoli su decisione del tecnico.Il Napoli si prepara alla sfida contro la Roma con una mossa a sorpresa. Come rivelato da La Repubblica, Antonioha voluto ilpre-partita dopo che Inter e Atalanta hanno già fatto il loro dovere nella giornata di ieri.Una decisione che ha trovato il pieno appoggio del presidente De Laurentiis, il quale ha addirittura anticipato il suo rientro dagli Stati Uniti. “Al fianco del gruppo è atteso il presidente”, scrive il quotidiano, “che ha trascorso le ultime due settimane negli USA e aveva promesso ai tifosi prima di partire che avrebbe fatto il possibile per rientrare in tempo”.Lasi è ritrovata ieri sera nel consueto albergo di Pozzuoli.